Futuro Pogba, un ex alleato potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Juve

TORINO- Paul Pogba, dopo le voci della scorsa estate, è ormai giunto ai titoli di coda della sua avventura al Manchester United. Nei prossimi mesi potrebbe infatti consumarsi l’addio definitivo, con la Juventus tra le candidate per accogliere il numero 6 francese. Come riportato da Tuttosport, però, il club bianconero dovrà fare attenzione al futuro di Massimiliano Allegri, che potrebbe essere strettamente legato a quello del giocatore. Il tecnico livornese, in caso di approdo in un club tra United e Psg, potrebbe rispettivamente chiedere a permanenza o l’acquisto di Pogba.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<