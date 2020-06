Frey: “Rabiot ha qualità importanti, ma la Juve è troppo per lui”

TORINO- Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato del suo connazionale Adrien Rabiot: “Intorno a lui c’è una gestione un po’ troppo complicata e quindi fa fatica. Ha qualità importanti, è un grande lavoratore e ha anche molta tecnica, ma inserirsi nella Juve non è un compito semplice. I bianconeri sono troppo per lui, hanno giocatori già impostati. Ad esempio Matuidi, anche se in silenzio, si è calato alla perfezione e sa sempre farsi trovare pronto. Per Rabiot anche la presenza della mamma non lo facilita”.

