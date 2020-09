TORINO- Tra i protagonisti del successo della Juventus sulla Sampdoria c’è stato anche il giovane Gianluca Frabotta, a sorpresa lanciato dal primo minuto da mister Andrea Pirlo. Il ragazzo, proveniente dall’under23, non ha affatto sfigurato e ora, secondo la Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere una possibile permanenza in prima squadra. Per il giovane sarebbe pronto il rinnovo da contratto fino al 2025 e una stagione da vice-Alex Sandro.