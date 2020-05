Flick: “Alaba? Spero che i calciatori cresciuti nel Bayern Monaco restino a lungo”

TORINO- Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Borussia Dortmund. Tra gli argomenti affrontati, anche il futuro di David Alaba, terzino accostato alla Juve in questi giorni: “Ha un senso della posizione eccellente, gli ho detto che potrebbe essere un ottimo difensore centrale. Da lui, in questo momento, posso ottenere molto. Sono contento, chiedo sempre ai ragazzi di potersi aiutare l’un l’altro, spingendosi a dare il meglio. Spero che, come lui, ogni giocatore cresciuto in questo club rimanga a lungo”.

