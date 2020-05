Fiorentina, il piano per blindare Chiesa

TORINO- Da ormai diverso tempo, Juventus e Inter hanno posato i propri occhi su Federico Chiesa, considerato un possibile rinforzo di valore per i rispettivi attacchi. La Fiorentina, detentrice del cartellino, dal canto suo non vuole però cedere uno dei propri pezzi pregiati, per cui sta studiando un piano. Come riferito dalla Repubblica, la società viola è infatti pronta ad offrire al proprio numero 25 un rinnovo quinquennale, che porterebbe nelle sue tasche ben 4,5 milioni di euro l’anno.

