TORINO- Giorni caldi per il futuro di Federico Chiesa, finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Andrea Pirlo. Il ragazzo potrebbe passare in bianconero con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, con Josè Callejon che prenderebbe il suo posto a Firenze. Come riportato da Sky Sport, l’ex Napoli avrebbe da tempo raggiunto l’intesa con il club di Commisso.