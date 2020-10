TORINO- Come riportato da La Repubblica, la Fifa avrebbe in mente di dar vita ad un’European Premier League a 18 squadre nelle prossime stagioni. Una sorta di campionato che includerebbe le migliori squadre d’Europa ma che, al momento, non trova il sostegno da parte dell’UEFA. Tra i maggiori sostenitori di questa nuova competizione di carebbero i club inglesi, mentre la Juve non ha dato ancora conferma sulla propria volontà.