Festeggiamenti Napoli, De Luca: “Solo manifestazione di gioia. A Torino, per una partita della Juve, ci sono stati morti e feriti”

TORINO- Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato su Facebook riguardo le polemiche scatenatesi in seguito ai festeggiamenti dei tifosi napoletani per la vittoria della Coppa Italia: “Dobbiamo perdere qualche minuto per rispondere al pensiero di un somaro politico che ha ripreso a ragliare (Salvini ndr). I suoi commenti portano alla luce una propensione allo sciacallaggio, persino al razzismo nei confronti della Campania. C’è stata solamente una manifestazione di gioia per la vittoria di un trofeo, sarebbe successo anche in altre parti. Voglio ricordare che in altri posti, tipo Torino, ci sono stati morti e feriti in occasione di una partita della Juve in Champions”.

