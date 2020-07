TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus è in cerca di un esterno offensivo che possa prendere il posto di Douglas Costa, il cui futuro potrebbe essere lontano da Torino. Come riportato da Eurosport, potrebbe presto definitivamente sfumare la pista che porta a Ferran Torres. Il 20enne talento del Valencia, infatti, avrebbe già raggiunto un accordo per il suo passaggio al Manchester City.

