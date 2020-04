Ferran Torres, la Juve offre De Sciglio

TORINO – Il nome di Ferran Torres, gioiellino del Valencia, viene accostato alla Juventus con sempre maggiore insistenza. La Juve sembrerebbe fare sul serio per il talento spagnolo, e – secondo Tuttosport – starebbe anche pensando a come intavolare una trattativa. Anche in questo caso, i bianconeri pensano a uno scambio. La contropartita designata potrebbe essere Mattia De Sciglio, giocatore potenzialmente apprezzato dagli spagnoli e che andrebbe a rimpiazzare Alessandro Florenzi, di rientro in Italia dal prestito in scadenza a fine stagione.

