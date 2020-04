Ferran Torres, Juve in vantaggio sul Real Madrid

TORINO -La Juventus continua a seguire con grande attenzione la situazione di Ferran Torres, gioiellino classe 2000 in forza al Valencia. Il centrocampista è finito nel mirino di molti top club europei, compresi anche Real Madrid e Liverpool. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sarebbe però in netto vantaggio sulla concorrenza, anche se una mossa del Real Madrid potrebbe ancora cambiare le carte in tavola.

