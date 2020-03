Ferran Torres, il Valencia offre il rinnovo

TORINO- Stando ai rumors delle ultime settimane, Ferran Torres sarebbe uno dei profili principali in corsa per rinforzare l’attacco della Juventus, al lavoro per ringiovanire il reparto. Il Valencia, detentore del cartellino del ragazzo, non ha però alcuna intenzione di fare un regalo ai bianconeri. Per questo, stando a quanto riferito da Deporte Valenciano, la società iberica sarebbe pronta ad offrire un triennale al giovane, che verrebbe reso il giocatore più pagato della rosa.

