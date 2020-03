Ferran Torres, il Valencia lavora al rinnovo

TORINO- Ferran Torres, con le sue prestazioni in questa stagione, ha attirato gli interessi di tutti i maggiori top club europei, Juventus inclusa. I bianconeri seguono il giovane spagnolo per rinforzare un attacco che, in estate, subirà una rivoluzione, ma devono fare i conti con il Valencia, attuale detentore del cartellino. Come riportato dalla stampa spagnola, infatti, i dirigenti del club starebbero pensando di offrire un maxi rinnovo al giovane per blindarlo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<