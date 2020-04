Ferran Torres, il Real Madrid prepara l’offensiva

TORINO- La Juventus, così come mezza Europa, ha messo gli occhi su Ferran Torres, giovane talento in forza al Valencia. Il classe 2000 è stato una delle rivelazioni di questi mesi di calcio e, inevitabilmente, anche le grandi di Spagna lo seguono da vicino. Come riportato da Tuttosport, è il Real Madrid il principale antagonista del club bianconero. I blancos, per arrivare al giovane spagnolo, sarebbero disposti a cedere Gareth Bale.

