Ferran Torres, il Bayern Monaco prepara l’offerta

TORINO- Ferran Torres è uno dei calciatori nel mirino della maggior parte dei top club europei, tra cui la Juventus. La stagione del classe 2000 fin qui ha convinto gli addetti ai lavori delle sue qualità e molto alte sono le possibilità di vederlo lasciare il Valencia. Come riferito dal quotidiano tedesco BILD, non arrivano però buone notizie per i bianconeri. Il Bayern Monaco, per anticipare la concorrenza, sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per il giovane. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate nuove clamorose indiscrezioni di calciomercato, doppia offerta in arrivo: si sblocca il mercato bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA

