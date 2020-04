Ferran Torres, aumenta la concorrenza: c’è anche il Bayern Monaco

TORINO- Il talento del giovane attaccante Ferran Torres, nel corso di questa stagione, ha incantato gli addetti ai lavori dei maggiori top club europei, Juve compresa, pronti ora a sfidarsi per strapparlo al Valencia. Come riportato dal quotidiano tedesco BILD, nelle ultime ore anche il Bayern Monaco si sarebbe iscritto all’elenco di contendenti per il giovane classe 2000. I bavaresi, per aggiungerlo alla loro rosa, sarebbero disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro.

