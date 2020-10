Fernandes: “Alla Juve ho imparato tanto, rigrazierò sempre Allegri. Pirlo? Il mio modello”

TORINO- Nel corso dell’ultima sessione di mercato, la Juventus ha ceduto in prestito al Pescara il giovane centrocampista olandese Leandro Fernandes. Il ragazzo, ai microfoni di Delfinochannel, si è così presentato: “Mi piacerebbe vincere il campionato. Sono molto contento di essere qui e ce la metterò tutta. Juve? Ho maturato molta esperienza, esordendo anche in Serie A. Di questo non smetterò mai di ringraziare Allegri. Ora però penso solo al Pescara. Devo capire come ambientarmi in Serie B il prima possibile, ma tutti mi stanno aiutando e lavoriamo molto bene. Pirlo? Lui è il mio modello per il ruolo che faccio”.