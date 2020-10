Calciomercato Juventus – Futuro CR7: arriva il clamoroso annuncio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come ogni anno, il futuro di Cristiano Ronaldo torna a far parlare tifosi e soprattutto addetti ai lavori. Il tema riguardante le sorti del fenomeno portoghese ritorna ciclicamente come tormentone in casa Juventus ed è sempre molto caldo. Non potrebbe essere altrimenti visto che CR7, oltre ad essere una macchina da gol, è anche una macchina da soldi. Tutti si interessano a lui e non solo in Italia. Anzi, l’ultima bomba è arrivata direttamente dalla Spagna, dove in tanti sentono la sua mancanza.

Secondo quanto rivelato da Diario Gol, questo potrebbe essere l’ultimo anno di Cristiano Ronaldo a Torino. In altre parole, CR7 potrebbe dire addio alla Juve con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto. Ma, rispetto al passato, la situazione pare un po’ diversa e qualche indizio in più c’è. Ronaldo vorrebbe intraprendere l’ultima grande avventura della sua carriera, magari al PSG che lo sta corteggiando da molto tempo. La differenza però è che questa volta la Juve sembrerebbe essere d’accordo sull’addio. Anzi, gran parte della decisione sarebbe proprio della Vecchia Signora.

Come sottolineano sempre i media spagnoli infatti, la Juventus ha intrapreso un’importante politica di ringiovanimento (e anche di abbattimento del monte ingaggi) e CR7 potrebbe essere tra le prossime “vittime” di questo processo. Inoltre, potrebbe anche essere che la Juve voglia comunque tentare di incassare un indennizzo dalla cessione di uno come Cristiano Ronaldo, cosa che potrebbe fare solo lasciandolo partire la prossima estate. Insomma, dalle voci che arrivano dalla Spagna parrebbe che CR7 e la Juventus siano già d’accordo sul possibile divorzio a fine stagione. Noi al momento ci sentiamo di dire che l’ipotesi, rispetto al passato, questa volta potrebbe avere un fondamento. Per ora si tratta solo di ipotesi, appunto, ma nel prossimo futuro potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sulla questione. Nel frattempo però, occhio anche ai prossimi possibili colpi di mercato in entrata. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA