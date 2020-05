Felipe Melo-Chiellini, il retroscena dell’estate 2011

TORINO- Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini all’indirizzo di Felipe Melo, definito una “mela marcia”, hanno fatto molto scalpore. Tuttosport, nella sua edizione odierna, svela il perchè delle ruggini tra i due. Siamo nell’estate del 2011 e il centrocampista brasiliano, che non rientra nei piani di Conte, sta per essere ceduto. La sera prima della sua partenza, Melo passò a salutare i compagni, augurando ironicamente di vincere lo scudetto. A fine stagione, dopo aver riportato davvero il trofeo a Torino, in molti dentro lo spogliatoio brindarono ricordando l’ironia di un giocatore che, in casa Juve, non è mai stato troppo amato.

