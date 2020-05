Felipe Melo: “Chiellini deve prendersi le sue responsabilità. Libro? Avrebbe dovuto seguire l’esempio di Zanetti”

TORINO- Felipe Melo, in una diretta Instagram con con Sebastien Frey, è tornato nuovamente a parlare delle dichiarazioni fatte su di lui da Giorgio Chiellini in occasione dell’uscita del suo libro: “Credo abbia un problema con me, perchè dopo una gara contro il Siena gli diedi una testata. Da allora non abbiamo più parlato, poi lui ha scritto questo libro. Alla Juve, ai tempi, sono successe molte cose su cui si potrebbero scrivere tante cose. Chiellini non mi ha chiesto scusa, ma non è obbligato. Ognuno scrive quello che vuole, però poi deve prendersene le responsabilità. Dovrebbe prendere esempio da Zanetti, che nel suo libro non ha mai parlato male della Juve. E poi, questo momento, non mi sembra quello più adatto per pubblicare un libro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<