Favilli: “Contenti del pareggio con la Juve, peccato per il gol di Kulusevski”

TORINO- Dopo il pareggio per 1-1 in casa della Juventus, l’attaccante del Verona Andrea Favilli ha parlato ai microfoni del sito ufficiale veneto: “Sono contento che siamo tornati a far punti a Torino. Peccato solo per il gol di Kulusevski, ma ha fatto una grandissima giocata. Speravamo di ottenere i tre punti, tuttavia venire all’Allianz Stadium e pareggiare contro una squadra così forte, portando le nostre idee e il nostro gioco, non è mai facile: dobbiamo essere contenti di esserci riusciti. Gol? Bella azione di squadra, avevamo preparato la partita su queste azioni. Squadra? Tutti lottiamo per questa maglia, anche noi ‘nuovi’ ci siamo subito integrati bene con il gruppo. Sappiamo che l’unico modo per salvarci è continuare su questa strada”.