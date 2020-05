Ex Juventus, Milan sulle tracce di Neto per il dopo-Donnarumma

TORINO- L’avventura in Spagna di Neto, ex portiere per due (dimenticabili) stagioni alla Juventus, potrebbe essere giunta al termine. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe deciso di cedere il portiere brasiliano, che non rientrerebbe più nei piani tecnici dell’allenatore Setién. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan, pronto a riportarlo in Italia in caso di cessione di Donnarumma, il cui contratto scadrà tra un anno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<