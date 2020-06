Ex Juventus, Mandzukic pronto a far ritorno in Europa

TORINO- Lasciata la Juve durante la scorsa sessione invernale dei trasferimenti, Mario Mandzukic ha cominiciato la sua nuova avventura nel campionato qatariota tra le fila dell’Al-Duhail. L’avventura in terra asiatica, però, sarebbe già giunta al termine per l’ex numero 17 bianconero, che ritiene di poter dare ancora qualcosa in campionati maggiormente competitivi. Ecco perchè, nei prossimi mesi, potrebbe far ritorno in Europa, dove è seguito da club di Premier League e Bundesliga.

