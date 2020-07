TORINO- L’avventura al Napoli di Fernando Llorente non è andata come ci si aspettava. Iniziata con un gol al Liverpool campione d’Europa, l’ex centravanti della Juventus è poi stato messo da parte con l’arrivo in panchina di Gattuso. Inevitabile, quindi, pensare ad un suo addio nelle prossime settimane. Per lo spagnolo, come riportato dal Corriere dello Sport, è sfida a due tra Genoa e Parma.

