Ex Juventus, la Fiorentina fa sul serio per Mandzukic

TORINO – Come riportato da FirenzeViola.it, la Fiorentina sta facendo sul serio per Mario Mandzukic. L’ex centravanti della Juventus è un pupillo del presidente Commisso, in cerca di uomini di esperienza per rinforzare la rosa del club viola. Il croato, rimasto svincolato dopo la scadenza del proprio contratto con l’Al Hilal, potrebbe firmare un biennale da 5 milioni di euro a stagione. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, sono esplose anche altre due pesantissime bombe in casa bianconera. Doppio clamoroso annuncio in diretta TV: Sarri trema! >>>VAI ALLA NOTIZIA

