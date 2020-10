Ex capo Procura Napoli: “Se nel 2006 non avessimo fatto solo due anni di indagini la Juve…”

TORINO- Giandomenico Lepore, ex capo della Procura di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Vanto un merito, quello volente o nolente di aver mandato la Juventus in serie B. Volevamo rifondare il calcio corrotto. Quelle indagini dovevano coinvolgere tutte le squadre, compreso il Napoli che poteva essere coinvolto e l’Inter, che doveva essere esaminata. Poi il quotidiano L’Espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere, per fermare le indagini. Volevamo cambiare il calcio, ma ci bloccarono. Se avessimo fatto 10 anni di intercettazioni e non 2, forse la Juve si sarebbe vista revocare altri scudetti”.