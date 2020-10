TORINO- Luca Marelli, ex arbitro, con un tweet è intervenuto riguardo la designazione a quarto uomo per Reggina-Cosenza di Forenau, fischietto di gara di Crotone-Juve: “Leggendo Fourneau in tendenza su twitter per la designazione da quarto in Reggina-Cosenza, Rizzoli ha rischiato di strozzarsi per le risate. Declassato. Di declassato c’è solo il cervello di chi crede a ‘ste ca..ate. Unico arbitro dell’ultimo turno designato per domani”.