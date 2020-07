TORINO- Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha parlato di Raul Jimenez in conferenza stampa. Il centravanti messicano, grande protagonista in questa stagione, è entrato nel mirino di vari club come la Juve: “Non è un problema che ci riguarda in questo momento. Stiamo pensando solamente alla prossima partita, non ci interessano altri argomenti. Raul è concentrato solamente al 100% sul Wolverhampton”.

