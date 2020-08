Esonero Sarri, il retroscena: la Juve aveva sondato anche altri profili

TORINO- Sky Sport riporta un retroscena riguardo l’addio di Maurizio Sarri alla Juventus, consumatosi in seguito all’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Andrea Agnelli, mettendo comunque in preallarme Pirlo, aveva pensato all’arrivo di uno tra Zidane e Inzaghi. Per il francese, rappresentante il grande sogno, c’era però da fronteggiare il muro Real, mentre per il tecnico della Lazio bisognava trattare con Lotito, cosa non facile in così poco tempo. Pirlo sarebbe quindi rimasto sorpreso da quanto successo, accogliendo però con entusiasmo la nuova sfida. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità. Tutto confermato, addio in arrivo: ora la pesantissima cessione è possibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA

