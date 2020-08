Esonero Sarri, il retroscena: i senatori hanno spinto per il suo addio

TORINO- Nuovi dettagli emergono in merito all’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus, che ha deciso di rimpiazzarlo con Andrea Pirlo. Come riportato da Tuttosport, sarebbe stato il gruppo dei senatori a spingere per l’addio del tecnico toscano, mai del tutto integratosi con l’ambiente bianconero. Buffon, Chiellini, Bonucci e Cristiano Ronaldo avrebbero detto la loro sulla situzione, con la dirigenza che avrebbe poi deciso per il cambio di guida.

