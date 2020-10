ESCLUSIVA – SISSOKO: ” I senatori Bonucci e Chiellini dovrebbero aiutare Bernardeschi in questa fase difficile. Pjanic? Bisognava tenerlo”

di Fabio Marzano

TORINO – In casa Juve c’è clima di tensione dopo i tre risultati negativi arrivati nelle ultime uscite tra campionato e Champions, con la prima sconfitta europea e quei pareggi con Verona e Crotone che, potrebbero pesare come un macigno in ottica scudetto. Ad analizzare il momento dei bianconeri, è stato un grande ex della Vecchia Signora, Momo Sissoko che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione.

Partendo dalla prima in classifica, sei sorpreso da questo Milan? E’ da scudetto?

“E’ difficile che il Milan vinca lo scudetto. I rossoneri stanno facendo benissimo e hanno fatto la migliore scelta che potevano fare, prendendo Ibra. Hanno un campione davanti, un trascinatore assoluto che cambia l’identità di un’intera squadra. Con lui potranno lottare per entrare in Champions ma non per vincere lo scudetto”.

Pensi che quello della Juve si un problema legato solamente all’allenatore o c’è dell’altro?

“Ora è facile parlare e in molti lo fanno, quando tutti dovrebbero stare zitti. Vedo troppe critiche che non condivido, è vero che Pirlo è un allenatore senza esperienza ma gli serve del tempo e deve esserli concesso. Hanno cambiato molto anche livello di organico e gestire un gruppo in cosi poco tempo, sarebbe complicato anche per un allenatore affermato. Sono convinto che con ulteriore tempo e soprattutto con la sua filosofia di gioco, Pirlo riuscirà a far decollare questa squadra”.

Riguardo al botta e risposta social tra Juve e Barca, chi preferisci tra Messi e CR7?

“Sono entrambi dei fuoriclasse. Sono due mostri e mi piacciono tantissimo, per l’età che hanno, vedergli fare ancora queste cose è straordinario. Quando loro smetteranno credo che in pochi potranno rubargli la scena ma c’è qualcuno molto interessante. Oltre al noto Mbappè, mi piacciono molto Rashford, Ansu Fati, Halaand e Sancho. Questi secondo me hanno tutti le carte in regola per tentare di prendere la loro eredità ma dovranno crescere tantissimo dal punto di vista mentale”.

Credi che il ciclo di Bernardeschi alla Juve sia finito?

“Penso che il ragazzo sia arrivato al capolinea. O fa vedere le sue qualità e esce dalla sua bolla ora, altrimenti credo che i bianconeri lo cederanno. Penso che sia solo una cosa mentale perchè è un giocatore con delle ottime qualità, solo che non riesce ad esprimersi, non ha piu la fiducia dei suoi compagni e questo potrebbe pesargli molto. Secondo me i senatori di questo gruppo, come Bonucci e Chiellini, dovrebbero dargli una mano e tentare di farlo uscire da questo momento difficile”.

Cosa manca al centrocampo della Juve? Cosa pensi della cessione di Pjanic?

“Secondo me Pjanic bisognava tenerlo. E’ un giocatore veramente forte e lo sta dimostrando pure al Barcellona. Ma sono contento anche dell’arrivo di Arthur, è giovane ed ha ottime qualità. Gli serve solo del tempo ma sono sicuro che farà bene”.

Riguardo al tuo futuro, pensi di tornare nel mondo del calcio?

“Io sono sempre rimasto nel mondo del calcio, solo che ora mi occupo esclusivamente dei ragazzi. Non dico di essere un procuratore perche non mi piace questo termine, assomiglio piu ad uno scout. Mi piace individuare giovani talenti e aiutare i ragazzi a crescere per raggiungere i loro sogni”.

Ringraziamo Momo Sissoko per la sua disponibilità.