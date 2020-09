ESCLUSIVA PRANDELLI: “Tonali ha un talento straordinario ma non sarà mai come Pirlo. Nessuno sarà mai come Pirlo”

di Fabio Marzano

TORINO – Buona la prima per mister Pirlo dopo il metto 3-0 sulla Samp che, ha dato tantissima iniezione di fiducia a tutto l’ambiente bianconero. Ad analizzare quella che sarà la nuova avventura dell’ex Campione del Mondo, è stato uno che a Pirlo, lo conosce molto bene. Si tratta di Cesare Prandelli che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione, dove abbiamo trattato diversi temi.

SU PIRLO- “Andrea è stato un fuoriclasse assoluto in campo e lo sarà anche come allenatore. Non avrà problemi a gestire questo gruppo e sono convinto che è preparatissimo per questa esperienza. È un predestinato”.

SU MORATA- “Stiamo parlando di un attaccante di qualità e che sa aprire molto bene gli spazi. È quello che serve alla Juve se hai due attaccanti delle tipologie di Ronaldo e Dybala”.

SU TONALI – “Questa vicenda mi è piaciuta tantissimo. Lui ha coronato il suo sogno andando al Milan e sicuramente lo rilancerà perché ha un talento straordinario, ma non sarà mai come Pirlo. Nessuno sarà mai come Pirlo”.

SULL’INTER – “I nerazzurri quest’anno partiranno alla pari con la Juve. Io credo che dopo gli acquisti fatti e la permanenza di Conte, il gap sia quasi svanito. La scorsa stagione ci sono andati molto vicino”.

Ringraziamo gentilmente Cesare Prandelli per la disponibilità.