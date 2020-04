Entourage Icardi: “Pensa al Psg, ma non ha mai nascosto simpatie per il Napoli. Juve? Ipotesi che sembra forzata, ma…”

TORINO- Elio Letterio Pino, uno dei curatori degli interessi di Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del possibile futuro del bomber argentino: “Icardi è un giocatore fortssimo, al Psg sapevano cosa avrebbe potuto dare. Credo che Leonardo abbia intenzione di esercitare il diritto di riscatto. Napoli? De Laurentiis ha provato a prenderlo, ma Mauro preferì rifiutare perchè era legato all’Inter. Lo scorso anno il ragazzo voleva rimanere a Milano e non voleva che, in caso di trasferimento, fosse visto come un traditore dai tifosi interisti. Al momento pensa al Psg, ma non ha mai nascosto simpatie per l’ambiente azzurro. Juve? Veder passare l’ex capitano dell’Inter ai bianconeri mi sembra forzato. Non vedo la pista fattibile, ma poi ovviamente penserà Wanda a queste cose”.

