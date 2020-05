TORINO – Il libro di Giorgio Chiellini continua a far discutere. Le parole che il capitano bianconero ha riservato a Mario Balotelli non hanno fatto piacere all’attaccante bresciano, e nemmeno a suo fratello. Su Instagram, Enock Balotelli ha dichiarato: “Chiellini dice che Mario è da prendere a schiaffi… Strano, perché poi ogni volta che lo vede di persona lo tratta come se fosse il fratello. Commentate voi..”

