Emre Can: “Sarri non mi ha mai dato un’opportunità. La scorsa stagione, invece…”

TORINO- In un’intervista concessa alla BILD, Emre Can è tornato a parlare della sua avventura alla Juventus e del rapporto con Maurizio Sarri: “Negli ultimi mesi ho vissuto dei momenti davvero difficili. Sarri non mi ha mai dato un’opportunità da sfruttare. La scorsa stagione, però, mi sono sentito parte importante della squadra. Abbiamo vinto lo scudetto con pieno merito e ho disputato anche una buona Champions. In bianconero è stato un bel capitolo della mia carriera e sarò sempre grato alla Juve”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<