Emerson Palmieri, si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto

TORINO- Il probabile ritorno di Luca Pellegrini nei prossimi mesi non basterà alla Juve per considerare a posto la fascia sinistra difensiva. Il club bianconero, infatti, potrebbe dover salutare Alex Sandro, richiesto in Premier. Il sostituto dell’ex Porto verrebbe proprio dal campionato inglese, ed è stato individuato in Emerson Palmieri, fuori dal progetto tecnico del Chelsea. Come riportato da Tuttosport, la società juventina starebbe lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto nel 2021, fissato su una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<