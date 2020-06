Emerson Palmieri, l’Inter tenta l’anticipo

TORINO- Da ormai diverse stagioni, Emerson Palmieri è entrato nel mirino della Juventus, che in lui vede il naturale erede di Alex Sandro, che a breve potrebbe cambiare maglia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, anche in questo caso la società bianconera dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Inter, che sta tentando l’anticipo sull’ex romanista. Nei prossimi giorni, sempre secondo la “rosea”, l’ad Beppe Marotta avrà un colloquio con i dirigenti del Chelsea, in cui proverà a strappare una bozza d’accordo.

