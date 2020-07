Emerson Palmieri, l’Inter stringe per l’italo-brasiliano

TORINO- Emerson Palmieri è solo l’ultimo dei tanti nomi entrati al centro del duello di mercato tra Juventus ed Inter. L’esterno, in uscita dal Chelsea, appare al momento più vicino ai nerazzurri, in cerca di un altro colpo dopo aver sistemato la fascia destra con Hakimi. Come riportato da Tuttosport, però, il ds Fabio Paratici proverà un ulteriore tentativo per portare l’italo-brasiliano alla corte di Maurizio Sarri, suo grande estimatore.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<