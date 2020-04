Emerson Palmieri, l’Inter sfida la Juve

TORINO- Alex Sandro e la Juve, nei prossimi mesi, potrebbero decidere di dividere le loro strade nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile per il terzino. Per sostituirlo, ormai da diverso tampo, il club bianconero ha messo nel mirino Emerson Palmieri, giocatore in uscita dal Chelsea e pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Come riportato dalla stampa britannica, però, anche l’Inter sarebbe sulle tracce del giocatore, richiesto a gran voce da Conte.

