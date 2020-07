Emerson Palmieri, l’Inter fa sul serio

TORINO- Emerson Palmieri è uno dei tanti nomi al centro dei duelli tra Juventus e Inter. Il terzino, in uscita dal Chelsea, fa gola ad entrambi i club ma, come riferito da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero al momento in netto vantaggio per lui. Beppe Marotta, infatti, avrebbe già ottenuto il benestare da parte dell’italo-brasiliano per il passaggio al club meneghino, che sarebbe disposto a rilevare anche il cartellino di Olivier Giroud, altro elemento in esubero in casa blues.

