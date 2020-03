Emerson Palmieri, la Juve vuole regalarlo a Sarri

TORINO- In estate la Juve potrebbe salutare Alex Sandro, la cui avventura italiana sembra giunta al termine. Per sostituire il brasiliano, sempre richiesto in Premier League, i bianconeri sarebbero intenzionati a riportare in Serie A Emerson Palmieri, ormai fuori dai piani di Lampard al Chelsea. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, il nome dell’ex Roma sarebbe caldeggiato da Maurizio Sarri, con cui ha costruito un ottimo rapporto lavorativo ai tempi dell’avventura londinese del tecnico.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<