Emerson Palmieri, il Chelsea fa il prezzo per la cessione

TORINO- Visto il futuro incerto di Alex Sandro, che potrebbe essere ceduto per alleggerire il monte ingaggi, la Juventus sta lavorando con il Chelsea al ritorno in Italia di Emerson Palmieri. Il terzino sarebbe ormai una seconda scelta nei piani di Frank Lampard, pronto a lasciarlo andare in caso di offerta pari alla valutazione del cartellino. Una valutazione che, stando a quanto riportato da calciomercato.com, si assesterebbe sui 30 milioni di euro.

