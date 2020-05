Emerson Palmieri, Alex Sandro la chiave per anticipare l’Inter

TORINO- Non è più un mistero l’interesse della Juventus nei confronti di Emerson Palmieri, vero e proprio pupillo del ds Fabio Paratici. Il terzino è nel mirino da ormai diverse stagioni e, nei prossimi mesi, potrebbe finalmente arrivare l’occasione giusta per vederlo sbarcare a Torino. Come riportato da Tuttosport, infatti, il club bianconero starebbe lavorando ad un possibile scambio con il Chelsea che coinvolgerebbe anche Alex Sandro, vera e propria chiave per anticipare la concorrenza dell’Inter.

