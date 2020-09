El Shaarawy a Formello: Juve, spunta l’ipotesi Correa

TORINO – La Juventus prova a chiudere il mercato con gli ultimi rinforzi da consegnare a Pirlo e tra i vari nomi circolati in queste settimane, ne sta emergendo uno nuovo nelle ultime ore. Si tratta di Joaquin Correa, centrocampista offensivo della Lazio che, potrebbe liberarsi nel caso in cui la Lazio prenda un’alternativa. Alternativa che potrebbe trovare in Stephan El Shaarawy visto che, stano alle ultime indiscrezioni, l’ex giallorosso sarebbe stato avvistato a Formello. Ovviamente solo solo ipotesi e al momento non vi è niente di concreto, ma la pista non è da escludere.