TORINO – L’ex giocatore della Juve Albin Ekdal, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale, dove ha parlato anche di Kulusevski.

“L’organizzazione della Juve è incredibile, Dejan è in un club enorme e sarà una futura star mondiale. Per avere successo in bianconero devi essere disciplinato e dare il meglio di te ma Kulusevski gestirà con personalità tutto. Sarà al centro dell’attenzione perché formerà un tridente con Dybala e Ronaldo ma lo merita”.