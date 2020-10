TORINO- Stefan Effenberg, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha rivolto delle critiche alla società bavarese dopo il ritorno di Douglas Costa nella sua rubrica per t-onlinde.de : “Non capisco questa scelta. Solo tre anni fa Hoeness disse che Costa non aveva funzionato perchè era un mercenario. Ora lo stanno riportando indietro. Questo avrà conseguenza, perchè da un lato solleverà dubbi sulle affermazioni di Hoeness e non importa se non è più il presidente in carica”.