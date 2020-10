News Juve – Grosse novità per Juventus-Napoli: ecco cosa può succedere

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – La polemica che ruota attorno al match Juventus-Napoli non disputato tra i bianconeri e la squadra partenopea continua inevitabilmente a far discutere. C’è chi vorrebbe giocare la partita. C’è chi, invece, sostiene che il 3-0 a tavolino sia la soluzione più consona, vista la mancata presenza degli avversari in campo. L’unica cosa certa è che la sentenza spetta al giudice. Il 4 ottobre CR7 ha calcato il terreno di gioco insieme ai suoi compagni. La squadra torinese si è presentata sul campo da gioco. Il Napoli, invece, è rimasto bloccato dalla ASL cittadina. Ecco dunque cosa potrebbe succedere.

Il verdetto finale è atteso per lunedì o martedì prossimo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo scenario che molto presumibilmente si verificherà, vedrà gli azzurri penalizzati di un punto in classificata per la violazione del protocollo Governo-Figc. Ma per quanto riguarda la partita invece? Sempre secondo il Corriere della Sera, l’ipotesi più concreta che si sta facendo largo in queste ore è che la gara non sarà omologata e la partita di conseguenza si giocherà. Qualora dovesse accadere ciò, nascerebbe una seconda problematica. Capire quando giocare il match.

La data prescelta potrebbe essere il 13 gennaio. Nel frattempo anche il sindaco De Magistris ha detto la sua a "TG2 Post", ribadendo un suo sospetto di una chiamata avente come emittente ADL e come destinatario la ASL e la Regione Campania: "Vedo l'aumento dei contagi e ci sono persone che aspettano giorni per il tampone. Per il Napoli è accaduto tutto attraverso una telefonata che verosimilmente c'è stata". Staremo a vedere dunque quale sarà il verdetto definitivo, ma la sensazione al momento è che il 3-0 a tavolino non verrà confermato e che Juventus-Napoli dovrà essere giocata regolarmente.