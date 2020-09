TORINO- Dopo aver visto sfumare all’ultimo il passaggio alla Juventus, che ha preferito puntare su Alvaro Morata, Edin Dzeko non conosce ancora il proprio futuro. Secondo la stampa spagnola, il centravanti bosniaco sarebbe stato offerto al Barcellona che, nelle ultime ore, avrebbe dato la sua risposta. No secco all’affare, visto che Koeman ritiene il numero 9 troppo vecchio per la sua rosa.