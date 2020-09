TORINO- Doveva essere Edin Dzeko il nuovo centravanti della Juventus di Andrea Pirlo, ma i continui intoppi nel passaggio di Milik alla Roma hanno fatto virare i bianconeri sul ritorno di Alvaro Morata. Come riportato dal Corriere della Sera, però, il centravanti bosniaco potrebbe comunque lasciare la Capitale. Nel caso in cui Milik dovesse arrivare in giallorosso, infatti, l’ex City potrebbe approdare all’Inter, dove Conte lo aspetta a braccia aperte.