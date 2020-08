TORINO- Come riportato da Tuttosport, non sarebbe del tutto irreale un addio di Paulo Dybala alla Juventus. Il numero 10 argentino non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il club bianconero, che potrebbe dunque pensare di cederlo per poi puntare a rinforzare il centrocampo. Con l’addio della Joya, seguita da Manchester City e Real Madrid, a Torino potrebbe esserci il tanto agognato ritorno di Paul Pogba.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<